ESCLUSIVA SI Venezia, Tutino e non solo: pronto l’asse con la Juve

Alfredo Pedullà: “Il Venezia insiste per Gennaro Tutino. Ma non dimentichiamo la Samp che resta assolutamente in corsa e spera di battere la concorrenza per l’attaccante riscattato dal Cosenza ma che quasi sicuramente lascerà il club rossoblù. Il Venezia continua a mantenere caldo l’asse con la Juventus per il terzino Barbieri e il centrocampista Nicolussi Caviglia, confermato quanto anticipato nei giorni scorsi. I lagunari sono molto attivi sul mercato, si stanno avvicinando al portiere Stankovice al centrocampista Oristanio”.