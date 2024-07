Frustrazione Leclerc: “È preoccupante”

La situazione di Leclerc è davvero preoccupante dopo l’ultimo weekend in Gran Bretagna: arriva la ‘sentenza’ dell’esperto

Vero è che la Ferrari ha accusato un netto calo prestazionale nelle ultime settimane. Ma quanto sta accadendo a Charles Leclerc ha dell’incredibile: dopo il trionfo casalingo, il pilota monegasco non riesce più esprimersi ad alti livelli e, mentalmente, è piombato in un buco nero molto preoccupante.

Tutto è iniziato in Canada, con un weekend in anonimato concluso con un ritiro a causa di un problema al motore. Poi un po’ di luce in Spagna, dove il numero 16 della Rossa ha racimolato un quinto posto comunque deludente considerate le aspettative della vigilia. Male, anzi malissimo, i fine settimana in Austria e Gran Bretagna, dove Charles ha tagliato il traguardo rispettivamente in undicesima e quattordicesima posizione, mostrandosi poco veloce ed incappando in un paio di errori grossolani per un manico della sua fama.

Ferrari, crisi profonda per Leclerc: la ‘sentenza’ dell’esperto è durissima

“Abbiamo buttato via un’intera gara con la scelta delle gomme intermedie. Sto vivendo un incubo da tre o quattro gare, dobbiamo assolutamente uscirne“, ha ammesso il monegasco a margine della corsa di Silverstone, sottolineando quindi il momento negativo che vive insieme alla rossa.

C’è delusione e frustrazione, dunque, per un Charles Leclerc lontanissimo dal livello prestazionale a cui ci aveva abituato. Una crisi profonda che ha generato un’altrettanto profonda preoccupazione in merito a quello che potrà essere il prossimo futuro del ‘predestinato’. Il tutto non solo tra le mura di Maranello, ma anche tra appassionati ed addetti ai lavori filo-ferraristi. È il caso ad esempio dell’esperto di Formula 1 Giorgio Terruzzi, il quale ha affidato il suo pensiero allo show radiofonico “Tutti Convocati” nel quale ha espresso tutto il disappunto per il momento attuale del pilota monegasco: “Leclerc è un po’ troppo tempo che si trova in una situazione periodicamente frustrante. Paradossalmente, Sainz che deve andar via sembra più lucido. Mi sembra uno sbando preoccupante, forse Charles dovrebbe imporsi un po’ di più”, questo in sintesi il parere del noto giornalista.

Staremo a vedere se Leclerc riuscirà a trovare un pronto riscatto nella seconda parte del Mondiale per dare una sterzata alla propria annata. Intanto, lo ricordiamo, la stagione 2024 di Formula 1 ripartirà dall’Hungaroring di Budapest, sede del Gran Premio di Ungheria, 13esimo appuntamento del calendario in programma tra il 19 e il 21 luglio.