Inter, alla ricerca del difensore giusto

La ricerca di un profilo per la retroguardia tiene banco in queste ore che precedono l’inizio dei lavori per la stagione dell’Inter, previsti per il termine della settimana in corso. L’identikit corrisponde a quello di un braccetto mancino futuribile, ed un profilo che sembra scaldare il management nerazzurro è quello del polacco Kiwior: a patto che l’Arsenal apra alla possibilità di privarsene con una formula di prestito con riscatto che non implichi esborsi eccessivi nell’immediato.

Nel frattempo si apre la concorrenza su Bijol: il centrale dell’Udinese, complici le prestazioni fatte registrare all’Europeo, ha attirato l’attenzione di club di Bundesliga e del Nottingham Forest. L’Inter osserva, anche se il ruolo differente dalle esigenze impellenti non ha ancora spinto i Campioni d’Italia all’affondo.

Nel frattempo si bada ad accogliere i colpi già messi a segno, come Mehdi Taremi. Il nuovo attaccante dell’Inter, giunto a Milano a parametro zero dal Porto, si sottoporrà ad una seconda parte di visite mediche prima di essere ufficializzato e di andare a rafforzare il roster di attaccanti su cui Simone Inzaghi, a rinnovo presumibilmente già firmato, inizierà a lavorare questo weekend.