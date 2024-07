Tour de France apertissimo: Pogacar attacca, Vingegaard vince l’11a tappa

Chi voleva lo spettacolo non è certamente rimasto deluso. Il Tour de France anche quest’anno regala agli appassionati di ciclismo un duello epico e leggendario tra Jonas Vingegaard (vincitore delle ultime due edizioni) e Tadej Pogacar. Lo sloveno ha quest’oggi attaccato a circa 30 km dalla conclusione, il danese inizialmente non ha risposto, per poi aprire il gas e rientrare sul rivale.

Finale di tappa a dir poco appassionante: il duello allo sprint lo vince Vingegaard, che guadagna complessivamente un secondo su Pogacar e si trova ora alle spalle dello sloveno di 1’14”. Corsa aperta, nel weekend altre battaglie sui Pirenei. Da qui a Nizza sarà guerra.