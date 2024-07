Copa America, Argentina-Colombia: ecco l’arbitro della finale

Sarà il brasiliano Raphael Claus a dirigere la finale di Copa America tra Argentina e Colombia che si disputerà all’Hard Rock Stadium di Miami Gardens, in Florida e che avrà anche come protagonisti – vedremo o meno se dal primo minuto – i viola Nico Gonzalez e Quarta e l’ex Yerry Mina. Il fischio di inizio sarà nella notte tra domenica 14 e lunedì 15 luglio, alle ore 02:00 italiane. Il match andrà in onda su Sportitalia, canale 60 DTT.

Ecco tutta la formazione arbitrale:

Arbitro: Raphael Claus (BRA)

Assistente arbitro n. 1: Bruno Pires (BRA)

Assistente arbitro n. 2: Rodrigo Correa (BRA)

Quarto arbitro: Juan Benitez (PAR)

Quinto arbitro: Eduardo Cardozo (PAR)

VAR: Rodolpho Toski ( BRA)

AVAR: Danilo Manis (BRA)