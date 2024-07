La pre-season del Parma in esclusiva su SPORTITALIA

Parma, 11 luglio 2024 – La pre-season 2024/25 del Parma Calcio sarà in esclusiva su Sportitalia. Tutte le amichevoli, a partire dal match di sabato 13 luglio alle ore 19:00 contro il Lugano, saranno in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. La marcia di avvicinamento alla Serie A comincia da qui, con una grande offerta televisiva che l’emittente del Direttore Michele Criscitiello, insieme al Parma Calcio, propone a tutte le tifose e i tifosi gialloblu, oltre che agli appassionati di calcio.

Tre amichevoli di prestigio visibili in chiaro e gratuitamente su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). Si comincia sabato 13 luglio alle ore 19:00 con Lugano-Parma. Sette giorni più tardi la squadra di Fabio Pecchia sarà impegnata contro l’Anversa per un remake della finale di Coppa delle Coppe, giocata a Wembley 31 anni fa, e con diretta sabato 20 luglio a partire dalle ore 18:30. Sabato 27 luglio, invece, dalla Raiffeisen Arena di Linz (ore 19:30) il match contro il Galatasaray che il Parma affrontò nei gironi di Champions League nella stagione 1997/98.

Tutta la programmazione di Sportitalia e tutti i match della pre-season del Parma Calcio saranno disponibili sia live che on demandsulla App Sportitalia che offrirà anche l’opportunità di continuare a vivere l’estate minuto per minuto ovunque ci si trovi, anche dal proprio luogo di villeggiatura. L’applicazione è scaricabile da dispositivi IOS e Android ed è visibile anche con Google Chromecast, Amazon FireStick e Android Tv, Rakuten Tv e Samsung Tv. Confermata la possibilità di ricevere sul proprio smartphone le notifiche delle news più importanti accendendo al servizio gratuito di ricezione delle notifiche dell’App Sportitalia per avere le ultime notizie sul Club gialloblu ed essere sempre informati.