Lacrime Hamilton, confessione shock: tifosi gelati

Lewis Hamilton è scoppiato il lacrime dopo la vittoria nell’ultimo GP: spunta un annuncio relativo al suo pianto, tifosi gelati dalla confessione

Il Gran Premio del Regno Unito andato in scena domenica scorsa verrà ricordato a lungo da Lewis Hamilton che trionfando sul circuito di Silverstone ha interrotto un digiuno che durava ormai da oltre due anni e mezzo.

Il pilota inglese, che il prossimo anno sarà il compagno di squadra di Leclerc in Ferrari, ha inseguito a lungo questo successo ed alla fine lo ha meritatamente trovato, riuscendo a mettersi alle spalle piloti del calibro di Max Verstappen e Lando Norris. Hamilton ha firmato la sua miglior prestazione stagionale, portando al trionfo una Mercedes che non ha potuto non esultare per questa straordinaria vittoria.

Negli ultimi due anni e mezzo, Lewis ha vissuto momenti molto difficili e il non vincere così a lungo, per un pilota del suo calibro, è stato un fardello che il pilota britannico è stato ben felice di togliersi da dosso. A conferma di quanto pesasse ad Hamilton questo lunghissimo digiuno sono state le lacrime di gioia che non ha potuto trattenere al termine di una gara molto tirata.

Tuttavia, per alcuni il pianto di Hamilton non è stato affatto per una vittoria che mancava da due anni e a gelare i tifosi è stata la confessione del giornalista Leo Turrini che a ‘Tutti Convocati’ ha rivelato il motivo di queste lacrime.

Hamilton in lacrime: la confessione di Turrini è scioccante

Per uno come Lewis Hamilton restare a secco di vittorie per così tanto tempo pesa come un macigno e le sue lacrime dopo il GP britannico raccontano benissimo la sua sofferenza accumulata in tutti questi mesi. Tuttavia, per Leo Turrini il pianto del pilota britannico non è dovuto a questo, bensì ad un altro motivo che ha colpito tutti, specialmente i tifosi della Ferrari.

Intervenuto nel corso del programma radiofonico ‘Tutti Convocati’, il giornalista ha scioccato gli ascoltatori, rivelando come Hamilton si sia pentito di passare in Ferrari e le sue lacrime sono una prova: “Perché Hamilton piangeva domenica? Per l’emozione? Ma no! Perché si diceva chi me lo ha fatto fare di andare in Ferrari l’anno prossimo”.

Una rivelazione che, sebbene possa essere stata fatta in maniera goliardica, non ha potuto non colpire i tifosi della Ferrari che sono alle prese con un momento negativo. I tifosi della Rossa non vedono invece l’ora di poter ammirare Hamilton alla guida della monoposto della scuderia di Maranello e sono sicuri del fatto che il pilota inglese farà di tutto per regalargli grandi gioie e riscattare il nome della Ferrari che non vince un Mondiale da troppo tempo.