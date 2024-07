Olimpiadi, sciagura per Tamberi: l’ufficialità è una mazzata per l’Italia

I Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono alle porte. Per l’Italia arriva una notizia preoccupante. Riguarda Gianmarco Tamberi. Cosa accadrà?

A fine aprile scorso il presidente del CONI, Giovanni Malagò, al termine del Consiglio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano ha annunciato la decisione di rendere portabandiera della delegazione italiana alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 due degli atleti più rappresentativi in assoluto del momento sportivo nazionale. La scelta è ricaduta sulla schermitrice Arianna Errigo e sul campione del salto in alto Gianmarco Tamberi.

Il lungo ed emozionato discorso dell’atleta medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo ha tramesso l’orgoglio di chi è stato insignito di un ruolo ambitissimo, ampiamente meritato, peraltro, per i grandi risultati ottenuti nella sua disciplina. L’ultimo, per Tamberi, è arrivato in occasione dei recenti campionati europei di atletica leggera a Roma, nei quali si è confermato campione con uno splendido salto a 2,37 m di altezza raggiunti.

Si tratta della migliore prestazione mondiale dell’anno, nonché di un record stabilito nei campionati. Lo Stadio Olimpico ha esaltato Tamberi per l’ennesimo trionfo, mostrando una riconoscenza totale per chi sta rendendo grande l’Atletica italiana. Su Tamberi, tuttavia, non stanno arrivando buone notizie.

Olimpiadi di Parigi 2024, preoccupazione per Tamberi: le ultime

Il fuoriclasse del salto in alto è intervenuto attraverso i propri canali social con un post che ha generato grande ansia fra gli appassionati.Tamberi non ha potuto prendere parte a un meeting di preparazione alle Olimpiadi, previsto in Ungheria, a causa di un problema fisico. L’atleta patisce un dolore al bicipite femorale che l’ha costretto a fermarsi. A poche settimane dall’inizio dei Giochi Olimpici di Parigi la sua condizione tiene tutti in allerta.

Attraverso ‘Instagram’, Tamberi ha comunicato: “Spero non sia nulla di grave ma la verità è che a 30 giorni dalle olimpiadi anche un capello storto è grave! Questa cosa mi sta logorando l’anima, sono riuscito a fare praticamente solo una gara quest’anno e il sogno della mia vita è praticamente arrivato!”.

Ovviamente Tamberi non parteciperà alla tappa di Diamond League di Montecarlo in calendario per il 12 luglio. Le cure proseguono e un nuovo aggiornamento del campione ha rassicurato sulla sua presenza a Parigi. Se lo augura, ovviamente, lui stesso: “Spero con tutto il cuore che sarò in grado di tornare presto in pedana per continuare ad inseguire quello per cui lavoro ogni singolo giorno ormai da 3 anni”.