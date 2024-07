Schumacher, l’ora della verità: tifosi al settimo cielo

Il tedesco lavora duramente per il proprio futuro, ecco cosa potrebbe accadere nelle prossime settimane.

Prosegue a vele spiegate il mercato in Formula 1, e se da un lato gran parte dei piloti sono già a conoscenza del proprio futuro, dall’altro c’è una bella fetta di griglia che si deve ancora formare.

Tutto è iniziato con l’annuncio di Lewis Hamilton, fresco vincitore del Gran Premio di Silverstone, dell’addio alla Mercedes al termine della stagione. Questo ha dato il via ad un dino di mercato, nel quale ci sono ancora alcuni piloti coinvolti. Uno di questi è senza dubbio Carlos Sainz, ancora alla ricerca di una monoposto per la prossima stagione dopo l’addio alla Ferrari.

Lo spagnolo pare sia candidato per un posto in alpine, dove è fortemente voluto da Flavio briatore che ha recentemente preso in mano le redini della scuderia. Il team francese, però, è concentrato anche su altro, come i test per gli aggiornamenti della stagione in corso. Test che si intrecciano con un altro pilota vicino al ritorno in Formula 1: Mick Schumacher.

Il figlio d’arte, pilota di riserva della Mercedes, attualmente sta disputando il campionato WEC con Alpine, e sogna un ritorno sulle monoposto già famose del mondo.

Schumacher convince, le parole del team principal

A quanto pare Mick Schumacher ha partecipato ad una giornata di test con Alpine nel circuito di Paul Ricard. “Da quello che so da Alpine, Mick ha fatto un super test che è andato molto bene. Sono molto felice per questo, ma c’era da aspettarselo”, ha commentato il team principal della Mercedes Toto Wolff.

Alpine è alla ricerca di un pilota che possa sostituire Esteban Ocon uscente dalla prossima stagione. Nel mirino c’è Carlos Sainz, ma anche Jack Doohan, giovane pilota che ha già preso parte a vari test con la monoposto francese. Per Mick Schumacher, però, c’è la possibilità di un posto in Wiliams per l’anno prossimo, e il tedesco vuole sfruttare tutte le carte in suo possesso. Dopo la sua esperienza in Haas Schumacher si sta facendo le ossa nel World Endurance Championship, dove sta dimostrando di meritare un ritiro in Formula 1. Occhio però a chi potrebbe offrirgli una monoposto, visto che Mercedes sembra intenzionata a promuovere il giovanissimo Kimi Antonelli, di fatto ignorando il tedesco, per il quale ci sono però altre porte aperte.