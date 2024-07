Comprate in Sudamerica: i miei consigli per gli acquisti!

Premessa, la semifinale tra Uruguay e Colombia è stata in assoluto la partita più bella tra Copa America ed Europei. Il calcio europeo, eccezion fatta per la Spagna, è sopravvalutato, quello sudamericano sottovalutato. E ad essere sottovalutati sono anche gli allenatori. Prendete Nestor Lorenzo, Ct della Colombia finalista. Ha passato una vita all’ombra di Pekerman, è stato suo vice sia all’Argentina che alla Colombia, ha imparato tanto e da quando gli è stata data la possibilità di diventare Ct sta facendo vedere il calcio più bello del Sudamerica. Futbol creativo sí ma anche organizzazione, capacità di soffrire e giocatori speciali. Giocatori che consiglierei a tutti i club. Il risorgimento di James Rodriguez è così evidente che se fossi Lotito farei di tutto per portarlo alla Lazio. Dico Lotito perché qualche anno fa ci aveva già fatto un pensierino al capitano dei cafeteros. 33 anni non sono pochi, tutt’altro, ma se integro fisicamente, è ancora un giocatore fantastico. Come si sta rivelando un bel difensore Davinson Sanchez del Galatasaray. Nella Tricolor ci sono tanti consigli per gli acquisti, vedi anche Rios a centrocampo. l’Uruguay non è da meno, di Maxi Araujo, tornante vecchio stile, ho già parlato nell’editoriale della scorsa settimana, ma i due trequartisti De Arrascaeta e De La Cruz prossimi compagni di squadra al Flamengo sarebbero da prendere subito. A proposito, Bielsa avrà pure perso la chance di giocarsi la finale contro la sua Argentina, ma ci ha fatto capire che Mati Olivera del Napoli può giocare e bene da centrale. Quindi in questo caso più che consigli per gli acquisti è un consiglio per Conte. Dove non sono arrivati Garcia, Mazzarri e Calzona deve arrivare il nuovo allenatore del Napoli. Chiusura consigli per gli acquisti dedicata alla grande rivelazione del Canada semifinalista. Ci aspettavamo Jonathan David (delusione totale) e invece è sbucato dal nulla Jacob Shaffelburg esterno 24enne che finora ha sempre giocato in Mls. Velocità, dribbling e grande capacità di inserimento, puó giocare sia a destra che a sinistra. Fossi un club di serie A un tentativo lo farei mentre aspetterei a fare all in su Jonathan David che prima punta non è.