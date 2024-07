Juventus, inizia l’era Motta: ma a Torino bisognerà evitare errori del passato

Qualche volto nuovo è già arrivato, altri ne arriveranno. Inizia a prendere forma la nuova Juventus di Thiago Motta, nuovo allenatore del club bianconero che ha bisogno di rialzarsi dopo un ultimo triennio altalenante. L’ex allenatore del Bologna ha un’idea chiara e proprio per questo motivo Cristiano Giuntoli sta cercando di accontentarlo su tutta la linea. Giovanni Sartori, a Bologna, gli ha costruito la squadra che voleva e i risultati si sono visti.

Ecco quello che dovrà accadere anche a Torino, per evitare errori del passato. Una certa filosofia di gioco può concretizzarsi soltanto se un allenatore viene messo nelle migliori condizioni per esprimersi, Motta sa di cosa parla e per farsi capire ha bisogno degli strumenti adatti. La Juventus vuole rilanciarsi, non può fare altrimenti, e Motta potrà essere la giusta rinascita.