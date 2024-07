Leclerc e Sainz, ribaltone e controribaltone in Ferrari

Clamoroso caso tra Sainz e Leclerc, in casa Ferrari è in atto un ribaltone assolutamente inaspettato: anche i tifosi a bocca aperta

Sono ormai settimane che in casa Ferrari si vive una situazione decisamente complicata da sostenere. Monaco, con la splendida vittoria di Leclerc, aveva evidentemente illuso. E l’errore compiuto recentemente ha finito per penalizzare sia il monegasco che Carlos Sainz.

Lo spagnolo a fine stagione lascerà la Ferrari e non è ancora chiaro quale sarà la sua prossima meta. La certezza per il ‘Cavallino Rampante’ si chiama Lewis Hamilton, pronto a prelevare la vettura di Sainz e a riportare la Ferrari sul tetto del mondo. Di lavoro da fare, però, ce n’è già tanto. E dopo il controverso addio del dt Enrico Cardile – una situazione che a Maranello a stagione in corso non hanno mai vissuto – ora il focus è tutto sulle prestazioni della vettura e sui gravi errori commessi nella progettazione degli upgrades forniti a partire dal GP di Spagna.

Un vero e proprio problema sta nascendo in Ferrari negli ultimi tempi. Perché le prestazioni della SF-24, come è ormai noto, stanno dando non poche gatte da pelare a Frederic Vasseur. Il Cavallino Rampante deve fare i conti con un pacchetto di aggiornamenti che, post Barcellona, ha semplicemente ribaltato tutto in negativo. E sia Leclerc che Sainz, adesso, vivono un clima difficile da sostenere.

Sainz meglio di Leclerc: Ferrari, è un problema e spuntano le quote

Paradossalmente, però, chi sta subendo maggiormente la questione è il pilota su cui la Scuderia di Maranello ha deciso puntare incondizionatamente per i prossimi anni e non chi, invece, ha già virtualmente le valigie in mano.

Charles Leclerc e Carlos Sainz, a sei mesi dall’addio come ‘coppia’ in Ferrari, vivono situazioni paradossalmente agli antipodi. Lo spagnolo sta facendo discretamente, pur vivendo una situazione particolare con la vettura che non garantisce ormai da tempo prestazioni degne di un top team che può e deve puntare alla vittoria. A Silverstone, infatti, per la seconda gara consecutiva dopo il Red Bull Ring in Austria, il 29enne di Madrid si è piazzato con facilità davanti al monegasco. Terzo in Austria, quinto in Inghilterra. Non così male. E adesso Sainz è ad appena 4 punti da Leclerc: qualcosa di inimmaginabile fino a qualche settimana fa.

Le quote che filtrano in questo momento dagli esperti di ‘888sport’, però, continuano a ‘premiare’ Leclerc per finire davanti a Sainz nella classifica definitiva del campionato piloti il prossimo dicembre. La quota che riguarda lo spagnolo è addirittura doppia rispetto a quella del monegasco. Ma intanto la pista sta raccontando altro, di un Charles in perenne difficoltà e fuori dalla top 10. Un trend che in Ferrari dovranno invertire il prima possibile.