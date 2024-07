Napoli, Conte è l’uomo giusta per questa missione

L’immagine di alcuni calciatori sofferenti dopo le prime sedute di allenamento è solo una piccola parte della filosofia di Antonio Conte: il Napoli, dopo una stagione folle, ha bisogno di ripartire e Aurelio De Laurentiis, dopo evidenti errori di gestione, si è affidato al tecnico salentino, simbolo di garanzia, per provare a rinascere dalle ceneri e rimettere in piedi una squadra che dopo aver vinto lo scudetto è sprofondata in maniera drammatica.

Conte è l’uomo simbolo delle missioni impossibili e delle panchine roventi, anche questa – come gli è accaduto in passato – sarà una sfida difficile da portare a compimento. Ma se c’è una persona che può riuscirsi è proprio lui, carattere scontroso ma alla fine – soprattutto in Italia – chi si è affidato a lui ne ha tratto benefici. E il Napoli spera che questa tradizione possa continuare.