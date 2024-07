Rottura vicina dopo il rinnovo: Formula 1 sottosopra

Dichiarazioni a sorpresa e rottura possibile tra uno dei piloti più importanti della Formula 1 e la sua scuderia, che non sta rispettando le attese

Dopo tre weekend consecutivi ricchi di gare emozionanti e risultati sorprendenti su pista, la Formula 1 si prende una piccola pausa. Infatti il prossimo gran premio stagionale, quello sul circuito ungherese del Hungaroring, si svolgerà solo domenica 21 luglio, donando un fine settimana di stop ai piloti ed ai vari team.

Mentre la grande sorpresa della stagione sembra essere la McLaren, con Lando Norris e Oscar Piastri pronti ad insidiare le primissime posizioni della classifica piloti, c’è chi invece appare molto deluso rispetto alle aspettative ed agli obiettivi iniziali. Rispetto allo scorso anno c’è una scuderia che sta balbettando non poco, avendo di fatto raggiunto risultati finora molto negativi.

Ci riferiamo della Aston Martin, la scuderia britannica che rispetto al recente passato ha sicuramente effettuato un passo indietro. In classifica costruttori il team è al quinto posto, ma staccatissimo dalle rivali più agguerrite. Così come sono davvero pochi i punti conquistati dai piloti Fernando Alonso e Lance Stroll, entrambi delusi forse dalle poche migliorie della monoposto.

Alonso deluso dalla Aston Martin: addio nonostante il rinnovo?

In particolare è Fernando Alonso a soffrire per via di questo momento ampiamente negativo della sua scuderia. Lo spagnolo, il pilota più longevo del Circus, non sta replicando le ottime prestazioni del 2023, anche per via di problemi tecnici che sono stati già sottolineati a più riprese.

Non a caso Alonso ha chiuso gli ultimi tre gran premi fuori dalla zona punti. Le ultime parche soddisfazioni raccolte risalgono al GP del Canada di inizio giugno, quando chiuse al sesto posto e ottenne almeno 8 punti per il ranking personale. Ma la delusione è tanta, come riportato dal portale iberico ‘El Nacional’.

Alonso, dopo il deludente GP di Silverstone, ha parlato così della sua vettura: “Un vero peccato, stiamo fallendo nei nostri esperimenti. È stata una gara complicata come sempre. Stavamo andando bene, come prima di Barcellona, ​​dietro alle quattro grandi, dobbiamo continuare così, sono fiducioso di riuscire a prendere punti”.

Alonso dunque appare un minimo ottimista per il futuro, ma allo stesso tempo deluso dalle prestazioni della Aston Martin. Nonostante il rinnovo di contratto con gli inglesi siglato da poco, non è da escludere che, qualora la situazione non migliorasse, lo spagnolo possa pensare ad un addio.