Terribile incidente in ritiro: mondo del calcio in lutto

Un gravissimo lutto ha colpito, nelle ultime ore, il mondo del calcio. Un drammatico incidente fatale per una persona che si è sempre fatta apprezzare dal club per cui ha lavorato.

Il 1. FC Kaiserslautern, storico club tedesco attualmente impegnato nella Zweite Bundesliga (equivalente della nostra Serie B), piange la scomparsa di Peter Miethe. Conosciuto da tutti semplicemente come ‘Piet’ lavorava all’interno del club da più di 20 anni ed aveva il ruolo di responsabile delle attrezzature tecniche della prima squadra, arrivata nella scorsa stagione in finale di Coppa di Germania contro il Bayer Leverkusen.

Secondo quanto riportato da alcuni media locali e tedeschi pare che il 62enne sia rimasto vittima di un brutto incidente mentre si trovava in bici a Burgusio in Val Venosta, sede del ritiro pre stagionale della squadra tedesca. Subito è scattato l’allarme da parte degli altri elementi dello staff del Kaiserslautern che si trovavano con lui. I soccorritori, una volta arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Lutto nel calcio, addio a Miethe del Kaiserslautern: vittima di un incidente

Come riportato in precedenza, Miethe era uno storico collaboratore del team tedesco. Si trovava in sella alla sua bicicletta quando, all’improvviso, è caduto rovinosamente, riportando ferite fatali. I soccorritori hanno tentato, in tutti i modi di salvargli la vita rianimandolo sul posto. Purtroppo non c’è stato nulla da fare

Una notizia terribile per il Kaiserslautern. Appresa la triste notizia, il club non ci ha pensato su due volte ed ha deciso di rientrare in Germania e porre fine al ritiro pre stagionale in Italia. Annullata l’amichevole prevista contro gli svizzeri del San Gallo.

La società ha voluto ricordare Piet con una commovente nota sulla pagina Facebook listata a lutto: “Era parte importante della nostra famiglia. Passava molto tempo con i tifosi che viaggiavano in trasferta e si concedeva un drink insieme dopo che il lavoro era finito. Non era solo un dipendente ed un collega, ma anche un amico.Adesso non c’è più. Anche se non possiamo crederci, dobbiamo capirlo“.

In conclusione il club esprime il massimo cordoglio alla sua famiglia, parenti ed amici per la grave perdita subita: “Il Kaiserslautern ha perso una delle migliori anime buone. Buon viaggio Piet, non ti dimenticheremo mai“.