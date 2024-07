Cacciato dalla Red Bull: bufera con un altro team

La spirale negativa di Sergio Perez a livello di risultati lo porta lontano dalla Red Bull, al di là del rinnovo sottoscritto da poco tempo

Sergio Perez sta attraversando un periodo decisamente negativo. Pilota di indiscutibile talento e noto per le sue abilità nel gestire la macchina, nell’ultimo periodo ha però sfoderato performance non all’altezza delle aspettative di un team come la Red Bull Racing, una scuderia nota per il suo desiderio di competere ai massimi livelli e di dominare il campionato di Formula 1. La compagine campione in carica ha sempre puntato all’eccellenza, e le prestazioni di Perez stanno mettendo in discussione il suo ruolo all’interno del team.

Nelle ultime gare, il messicano non è riuscito a ottenere traguardi soddisfacenti. Dal Gran Premio di Miami non è più riuscito a finire tra i primi cinque. I ritiri a Monaco e in Canada, insieme al deludente diciassettesimo posto a Silverstone, hanno ulteriormente compromesso la sua posizione. Attualmente, Perez si trova a 137 punti di distanza dal compagno di squadra Max Verstappen, una situazione che mette in pericolo la sua permanenza in Red Bull.

La Red Bull ha lanciato un ultimatum allo stesso pilota: migliorare nelle prossime due gare o affrontare la possibile attivazione della clausola di prestazione prevista nel suo contratto. Questa clausola permette alla squadra di Milton Keynes di rescindere il contratto se Perez dovesse rimanere a più di 100 punti di distanza da Verstappen nei momenti chiave della stagione, come le vacanze estive e la fine dell’anno. Con il divario attuale di 137 punti, Perez è in una posizione molto precaria.

L’interesse della McLaren e la situazione di Perez

La McLaren ha mostrato interesse per la situazione del pilota messicano, intravedendo in lui una possibilità di migliorare le proprie performance nel campionato costruttori. Il CEO della McLaren F1 Zak Brown, stando a quanto riporta la testata giornalistica ‘EstadioDeportivo.com’, ha dichiarato che la squadra ha “aperto una finestra” per lottare per il titolo grazie alle difficoltà di Perez in Red Bull.

La McLaren, con Lando Norris come figura principale, sta vivendo una tendenza al rialzo e ha ridotto il divario a 78 punti nella battaglia per il titolo costruttori. Zak Brown ha espresso chiaramente la sua visione: “Penso che alla fine tutto dipenderà da Perez. Bisogna presumere che Max sarà primo, secondo o terzo in ogni gara per il resto dell’anno, probabilmente con più primi che terzi posti. Le scarse prestazioni di Perez sono ciò che ci sta aprendo una finestra”.

Perez ora si trova in una situazione di estrema pressione. Non solo deve affrontare le aspettative della Red Bull, ma anche la crescente competitività della McLaren e degli altri team. Il futuro del messicano in Red Bull è incerto e proprio la squadra di Woking rischia di essere l’ennesimo ostacolo complicato da andare ad affrontare.

Il campionato di Formula 1 è noto per la sua imprevedibilità e la sua intensità. La situazione di Perez è un esempio di come, anche per un pilota di talento, le performance siano cruciali per mantenere il proprio posto in una squadra di alto livello. La prossima fase della stagione sarà decisiva per il futuro dell’alfiere Red Bull che dovrà dimostrare di poter tornare ai vertici delle classifiche o prepararsi a un nuovo capitolo della sua carriera in un altro team.