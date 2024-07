Como, un arrivo in Serie A tutt’altro che silenzioso

Il Como è tornato in Serie A dopo oltre 20 anni. La squadra lombarda deve ringraziare il “mecenatismo” dei fratelli Hartono. I ricchissimi imprenditori indonesiani sono arrivati con l’intento di salire di categoria gradualmente. I dirigenti delegati di seguire questo club stanno svolgendo il ruolo alla grande. E così, dopo aver impiegato qualche anno a raggiungere la Serie A, il club lombardo sta “accelerando” sul calciomercato per costruire una rosa in grado di tenersi stretta la categoria. Obiettivo non facile, al di là di tutto, ma perfettamente raggiungibile con l’ampia disponibilità economica di cui dispone la società.

Il Como si muove sul calciomercato internazionale

I lombardi dopo aver acquisito due certezze che già conoscono la Serie A come Dossena dal Cagliari e Belotti dalla Roma, ora vogliono alzare l’asticella. Il Como infatti in queste settimane ha convinto il portiere ex Roma Pau Lopez e sta provando concretamente a convincere un campione come Varane (vicino alla firma) e con lui ha già praticamente ingaggiato l’ex Liverpool Alberto Moreno e il centrocampista del Betis Rodri Sanchez. Operazioni di fama, ma anche di tecnica perché Varane rimane un grande centrale con ottimi piedi. Non è quindi un caso che sia lo stesso Fabregas a spingere per avere il francese alla sua corte.

Che Varane troverà il Como?

Il difensore centrale francese è un pluri campione d’Europa, nonché Campione del Mondo nel 2018. A quasi 31 ha vinto quasi tutto ciò che avrebbe potuto. E, dopo la delusione dell’esperienza al Manchester United, spera di rilanciarsi in un ambiente senza troppe pressioni. E sembra abbia deciso di farlo da Como. In riva al lago si vive bene. E, anche questa, è sicuramente stata una variabile valutata dal francese. Il progetto ambizioso del Como sta facendo il resto nell’opera di convincimento difensore classe 1993.