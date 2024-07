Euro 2024: la Spagna con il gioco migliore, l’Inghilterra in ripresa. Il punto

Domani andrà in scena l’ultimo atto di Euro 2024, la finale tra Spagna e Inghilterra, arrivate qui superando anche diverse aspettative. La Spagna ha giocato sicuramente il miglior calcio di tutta la manifestazione, lasciando le briciole agli avversari e dimostrando come il cambio generazionale stia dando i frutti sperati. Luis de la Fuente, che in Nazionale ha scalato con merito le gerarchie, cerca un trionfo che sarebbe un successo personale a tutti i livelli, confermando come con il merito e le capacità sia ancora possibile primeggiare.

Dall’altra parte l’Inghilterra, che ha iniziato a rilento ma che nelle ultime due partite ha giocato sicuramente con maggiore intensità. Gareth Southgate è stato spesso criticato per la mancanza di gioco, ma ecco un’altra finale dopo quella persa contro l’Italia nel 2021. Inutile addentrarsi in inutili pronostici perché una finale resta tale e assolutamente imprevedibile, entrambe non hanno nulla da perdere e vogliono una personale rivincita provando ad alzare l’ambito trofeo.