Juventus, il reset a centrocampo è iniziato: Motta ha le idee chiare

La Juventus deve ripartire dal centrocampo. L’ultima annata, altalenante, ha dimostrato come quel reparto di campo abbia bisogno di una totale rivoluzione. Rivoluzione che è già iniziata, perché gli arrivi di Douglas Luiz e Kephren Thuram portano una ventata di freschezza e novità che serviva. Il lavoro, però, non è finito: tra cessioni e calciatori che non rientrato nei piani tecnico-tattici di Thiago Motta, Cristiano Giuntoli è al lavoro per piazzare diverse pedine e puntare sul massimo obiettivo che porta al nome di Koopmeiners.

Motta, nella sua testa, il centrocampo ideale già lo ha disegnato. Ora toccherà alla dirigenza fare un ultimo sforzo per far sì che l’ex tecnico del Bologna abbia a disposizione tutte le risorse necessarie per poter esprimere la propria filosofia di gioco ai massimi livelli. Calciatori nuovi e pedine da rigenerare, il lavoro è solo all’inizio, ma il centrocampo bianconero aveva bisogno di un reset che è già cominciato.