Lutto terribile nel mondo del calcio italiano: disperazione totale

Un terribile lutto ha colpito, nei giorni scorsi, il mondo del calcio: tifosi in lacrime per la gravissima perdita

Un’altra terribile notizia ha scosso (e non poco) nei giorni scorsi il mondo del calcio. In particolar modo quello italiano visto che ha perso una delle figure sportive degli anni ’90. L’ex calciatore ha lottato fino alla fine, proprio come faceva sul terreno di gioco, ma poi si è arreso ed è passato a miglior vita.

Stefano Guerra, ex calciatore del Vicenza, è morto all’età di 62 anni. Secondo quanto riportato anche da ‘La Gazzetta dello Sport’ pare che l’ex terzino, nella giornata di venerdì 5 luglio, era rimasto vittima di una puntura d’ape mentre stava svolgendo attività di volontariato. Sin dal primo momento le sue condizioni erano apparse molto gravi.

Si è dunque scoperto che Guerra era allergico tanto da andare subito in shock anafilattico. Subito dopo l’infarto e poi i giorni di ricovero in terapia intensiva. Fino a quando, nella giornata di martedì 9 luglio, il suo cuore non ha smesso di battere per sempre all’ospedale “Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia.

Lutto nel calcio, addio a Stefano Guerra: fatale puntura d’ape

Chi era Stefano Guerra? Ricordato da tutti come un ottimo terzino sinistro, cresciuto calcisticamente tra le fila del Vicenza, nel corso della sua carriera sportiva ha militato in diverse squadre italiane. Tra queste anche il Prato. Anche se, un bellissimo ricordo, lo ha lasciato quando ha vestito la maglia della Reggiana. Proprio con i granata emiliani ha scritto pagine importantissime.

Indimenticabile la promozione in Serie B, nella stagione 1988-89, quando sulla panchina era presente Pippo Marchioro. Dopo aver appeso le scarpette al chiodo aveva deciso di rimanere in quel di Reggio Emilia dove aveva trovato l’amore e, di conseguenza, sposarsi. Dopo il calcio è stato assunto in banca come dipendente prima di godersi la pensione.

La notizia della sua morte ha fatto immediatamente il giro dei social network. Tantissime le squadre che lo hanno voluto ricordare e ringraziare. In particolar modo la Reggiana che ha postato un commovente messaggio. Questo il saluto del club: “Ci uniamo tutti al dolore che sta provando la famiglia Guerra per la scomparsa di Stefano che ha vestito la nostra maglia nelle stagioni 1988/89, 1989/90 e 1990/91. La Società porge le più sentite condoglianze alla famiglia“.

Una triste notizia che va ad unirsi ad una serie di perdite importanti che il calcio italiano ha dovuto incassare nel corso degli ultimi mesi.