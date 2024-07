Milan, un mercato a rilento e un Fonseca che ha bisogno di tempo

L’estate del Milan è cominciata a rilento: l’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera non ha scaldato al massimo gli animi dei tifosi che, arrivati a metà luglio, sono preoccupati per un calciomercato che stenta a decollare.

Le principali rivali, dall’Inter alla Juventus, si stanno rinforzando e bene: Zlatan Ibrahimovic nella conferenza stampa di presentazione della stagione ha predicato calma, ma è chiaro che il tempo stringe e un nuovo allenatore ha bisogno di tempo e, soprattutto pedine, per poter inculcare la propria filosofia di gioco.

Dopo l’ultima, altalenante stagione, il Milan non può più permettersi sbalzi come accaduto solo pochi mesi fa. La virata su un altro tipo di progetto ha come fine proprio la vittoria, partendo da una maturità che dovrà essere cambiata per far sì che questa squadra possa tornare vincente, come ha detto Fonseca e come, da sempre, la dirigenza vuole.