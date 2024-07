Sinner, la data che dovete assolutamente cerchiare in rosso: è la più attesa dell’anno

Jannik Sinner si è concesso qualche giorno di riposo dopo il ko a Wimbledon. Intanto è stata ufficializzata una data importantissima per lui

Un’eliminazione che non può non lasciare qualche rimpianto quella subita da Jannik Sinner a Wimbledon contro Daniil Medvedev negli ottavi di finale. Al di là degli indubbi meriti dell’avversario, l’azzurro è incappato in una giornata storta, condizionato da un malessere dovuto a forti giramenti di testa per il quale ha rischiato il ritiro anticipato.

Sinner è riuscito a concludere la partita, perdendola però al quinto set. Fatale il break subito in avvio del parziale decisivo che ha permesso a Medvedev di conquistare la semifinale e interrompere la serie negativa di cinque sconfitte consecutive al cospetto dell’azzurro.

Il malessere accusato a Wimbledon ha indotto Sinner a ritirarsi dall’Atp di Bastad, torneo su terra battuta in Svezia al quale avrebbe dovuto partecipare la settimana prossima. Un evento che Jannik aveva scelto per prepararsi al meglio in vista dei tornei olimpici di Parigi che si disputeranno sui campi del Roland Garros. L’azzurro ha preferito concedersi qualche giorno di riposo con la fidanzata Anna Kalinskaja e riprenderà la preparazione a Montecarlo la settimana prossima.

Sinner, la data è ufficiale: manca sempre meno

Alle Olimpiadi di Parigi, Sinner sarà impegnato sia nel torneo di singolare che in quello di doppio in coppia con Lorenzo Musetti. Oltre a Jannik, ci saranno altri tre azzurri in tabellone in singolare ovvero lo stesso Musetti, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. I tornei cominceranno da sabato 27 luglio e si concluderanno domenica 4 agosto.

Proprio in vista delle Olimpiadi, è stata ufficializzata una data importantissima per Sinner e tutti gli altri contendenti per una medaglia. Ci riferiamo al giorno del sorteggio dei tabelloni. Il comitato organizzatori ha comunicato che gli accoppiamenti dei vari tornei si definiranno giovedì 25 luglio alle ore 11.

Una data importantissima che definirà il possibile cammino di Sinner in un evento tra i più attesi dell’anno. Per il numero uno del mondo sarà la prima volta in carriera alle Olimpiadi. Tre anni fa, a Tokyo, Jannik decise di disertare la partecipazione per esigenze di programmazione. Una scelta che gli ha attirato non poche critiche, le stesse subito un anno fa quando scelse di non prendere parte ai match della fase a gironi di Coppa Davis contro Cile, Canada e Svezia.

Una situazione che non si ripeterà. Fin dall’inizio dell’anno, Sinner ha posto le Olimpiadi come obiettivo prioritario nella sua stagione. Attenzione anche a un possibile colpo di scena ovvero la partecipazione al doppio misto in coppia con Jasmine Paolini. Nulla di certo al momento ma c’è ancora tempo per decidere, visto che la entry list del torneo si definirà nei prossimi giorni.