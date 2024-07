Tour de France, Pogacar travolgente nel primo duello pirenaico: dà 39″ a Vingegaard

Tadej Pogacar ha messo la freccia. Prestazione superlativa dello sloveno sul primo arrivo in salita del Tour de France, a St. Lary Soulan Pla d’Adet. Attacca (con il supporto di Adam Yates che aveva giocato d’anticipo) e stacca Jonas Vingegaard, dandogli 39 secondi sul traguardo (43 contando gli abbuoni). Ora ha 1’57” sul danese, campione uscente. Terzo un caparbio Remco Evenepoel, che mette fieno in cascina per il podio finale.

Domani altro duello fantastico con una tappa che può rivelarsi decisiva per comprendere la direzione del Tour. Sarà ancora Pogacar o Vingegaard riuscirà a riaprire tutto?