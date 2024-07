Euro2024, Spagna-Inghilterra: le formazioni ufficiali

È il giorno della finale di Euro2024, all’Olympiastadion di Berlino si sfidano Spagna ed Inghilterra. Le Furie Rosse di Luis De La Fuente si sono sbarazzate in semifinale della favoritissima Nazionale francese. Mentre, l’Inghilterra di Gareth Southgate hanno vinto all’ultimo minuto con un gol dell’eroe a sorpresa Ollie Watkins. Questa sera si giocano un titolo europeo importantissimo. Per la Spagna sarebbe il quarto, il terzo negli ultimi 16 anni (a cui andrebbe aggiunto anche il Mondiale 2010); mentre per l’Inghilterra sarebbe il coronamento di un sogno visto che la Nazionale dei Tre Leoni l’unico successo è quello del Mondiale del ’66, nonché la grande rivincita della delusione di 3 anni fa a Wembley.

Vediamo come i due CT si giocano la finale.

Le formazioni ufficiali di Spagna e Inghilterra

SPAGNA (4-2-3-1): Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Ruiz; Yamal, Olmo, Williams; Morata. CT Luis De La Fuente.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Shaw; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. CT Gareth Southgate.