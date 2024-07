Ferrari, adesso ‘scappano’ tutti: clamoroso colpo di scena

Il momento non idilliaco che vive la Scuderia Ferrari da alcune settimane a questa parte sta generando delle preoccupanti conseguenze

Dopo la gioia sconfinata della vittoria di Charles Leclerc durante il GP di Monaco, per la Ferrari si sono avvicendate settimane deludenti. Il team non è riuscito a trovare continuità di risultati e ciò ha avvantaggiato l’avanzata della McLaren e un ritorno alla grande competitività della Mercedes, che ha conquistato il primo posto del podio con il pluricampione Lewis Hamilton in occasione del GP di Silverstone.

La Scuderia di Maranello dovrà invertire la rotta quanto prima e senza dubbio si lavora senza sosta per dare un segnale importante a cominciare dal prossimo appuntamento in calendario e sicuramente prima della pausa estiva. Si ripartirà infatti dal circuito ungherese il 21 luglio, al quale seguirà il weekend belga prima dello stop fino al 25 agosto, quando la F1 ripartirà dall’Olanda.

C’è tempo per rivedere i piani, ma la Ferrari dovrà fare i conti con un passo indietro rispetto alle entusiasmante indiscrezioni delle scorse settimane, cominciate dall’annuncio di Adrian Newey circa sua separazione dalla Red Bull. L’apprezzatissimo ingegnere si raccontava fosse nelle mire della Rossa e che la firma fosse una questione di accordi non difficili da stabilire, e invece pare che questo vincolo non avrà modo di formalizzarsi.

Ferrari-Newey, le novità non sono positive: colpo di scena per la Rossa

L’inglese starebbe virando su altre proposte e possibilità in Formula 1. D’altronde si tratta di un volto vincente nonché tra i principali fautori del grande e prolungato successo della Red Bull. Infatti, la notizia della sua separazione da Milton Keynes aveva spiazzato l’ambiente e fatto presupporre un grande spostamento degli equilibri attualmente vigenti, proprio a seconda del futuro di Newey. L’immagine del potente ingegnere a lavoro con Lewis Hamilton emozionava già i sostenitori della Ferrari, immaginando la strada verso il successo assoluto.

Indubbiamente contatti tra le parti sono avvenuti con tanto di serrato corteggiamento da parte dei vertici della Scuderia di Maranello, ma la pista si è molto raffreddata per una riluttanza poi venuta fuori e relativa principalmente alla difficoltà a trovare un accordo economico soddisfacente per il genio inglese.

Secondo quanto riferisce ‘motorsport.com’, la posizione di Adrian Newey non sarebbe cambiata rispetto al primo corteggiamento avvenuto ormai tanti anni fa, ovvero nel 1993: l’ingegnere non vuole spostarsi dalla Gran Bretagna. È per questo che starebbe piuttosto valutando proposte “locali” quale quelle di Aston Martin, McLaren e Williams, con le prime due in leggero vantaggio in termini di preferenze. Bisognerà attendere il trascorrere dell’estate per avvicinarsi a una certezza. Tutto potrebbe ancora cambiare e la Ferrari tornare in auge.