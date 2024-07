Juventus, oltre il centrocampo: mercato sempre più nel vivo

La Juventus vuole chiudere in fretta Todibo. Nelle prossime ore si attende un aggiornamento dal Leicester, pronto a rilanciare per Soulé. Alla Continassa potrebbero avere così le condizioni per reinvestire subito sul difensore del Nizza.

Nei dialoghi col club francese potrebbero spuntare nuovamente alcuni giovani in uscita dalla Next Gen: Nonge, che era stato già valutato durante la trattativa per Thuram, e Muharemovic, che è tra quelli che attira maggiore interesse dopo aver aver debuttato in nazionale maggiore in Bosnia.

Juventus, il mercato entra nel vivo

Giuntoli nel frattempo prepara l’offerta per Koopmeiners: la prossima settimana partiranno i dialoghi con l’Atalanta, che nel frattempo lavora sul sostituto dell’olandese. L’operazione sarà attorno ai 50 milioni, ma c’è da comprendere la fattibilità della trattativa in tempi ristretti. Alla Continassa a breve lavoreranno per consolidare anche la posizione di Yildiz, partendo dal rinnovo del contratto che porterà successivamente all’assegnazione della maglia numero 10. Qualcosa si muove anche attorno a Chiesa: l’attaccante prende tempo, ma il suo agente – Ramadani – comincia a fare la cernita delle piste straniere più interessanti, così da approcciarsi meglio alle ipotesi italiane.

Giovanni Albanese