Mazzata pesantissima per Sinner: caos totale

Jannik Sinner riprenderà a breve la preparazione per le Olimpiadi. Intanto c’è chi lo ha citato in una recente intervista

Jannik Sinner deve incassare brutti colpi su tutti i fronti in questi giorni. Di sicuro al tennista italiano non è andata giù l’eliminazione da Wimbledon per mano di Medvedev anche a causa di alcuni problemi fisici riscontrati durante il match che non gli hanno consentito di performare al meglio. Una vera delusione per l’azzurro, una parentesi sfortunata che il numero uno al mondo vuole cercare quanto prima di mettersi alle spalle all’Olimpiade di Parigi in programma tra due settimane.

Dopo la sconfitta contro il russo, il tennista azzurra si è concesso qualche giorno di relax e riposo con la sua ragazza, la tennista Anna Kalinskaya prima di riprendere la preparazione. Nuove sfide attendono l’attuale leader della classifica ATP, con il primato da difendere ad ogni costo dal ritorno di Alcaraz e Djokovic che, intanto, si sfidano in finale a Wimbledon.

Voleva esserci lui, ma purtroppo la sorte aveva in serbo altro. Ci riproverà, sostenuto come sempre dall’affetto della sua gente e dai tanti tifosi italiani che si stanno appassionando al tennis anche grazie alle sue vittorie

Sinner, arriva la “frecciatina” dal rivale dopo il ko a Wimbledon

Oltre il danno anche la beffa di aver mancato la rivincita con Alcaraz in semifinale. Lo spagnolo avrà tirato un sospiro di sollievo nel trovarsi contro Medvedev in semifinale? A sentire le parole del suo coach, Juan Carlos Ferrero, sembra proprio di sì.

In un’intervista a “Marca“, Juan Carlos Ferrero ha citato Sinner: “Secondo noi Sinner era quasi imbattibile sull’erba con il suo stile di gioco ma Medvedev lo ha battuto. Carlos gioca in maniera diversa da Jannik e gli può fare un pò più male col suo stile di gioco”.

Le dichiarazioni sono da estrapolare nel contesto in cui Ferrero parla anche di Medvedev e del suo modo di giocare prima che andasse in scena la semifinale poi vinta dal suo allievo. Tra le righe però si legge una leggera frecciata a Sinner che da “imbattibile” è stato sconfitto da un avversario che aveva sempre battuto nelle ultime cinque sfide dirette. Alcaraz, invece, ha nuovamente eliminato Medvedev a Wimbledon come un anno fa, sempre in semifinale, guadagnandosi il remake della finale con Djokovic.