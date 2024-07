Positivo alla marijuana, squalifica lunghissima: salta il trasferimento

Salta il trasferimento del giocatore dopo che è stato trovato positivo alla marijuana: squalifica in arrivo per lui

Clamoroso ribaltone in merito al futuro del giocatore che sembrava ad un passo dal trasferimento ed invece si ritroverà presto a fare i conti con una lunghissima squalifica dopo essere risultato positivo alla marijuana in un test antidoping.

La rivelazione fatta dal portale serbo ‘Telesport’ ha lasciato tutti i tifosi della squadra di basket del Barcellona senza parole. Tanto quest’ultimi quanto la società blaugrana speravano presto di poter ingaggiare Dylan Osetkowski, ma così non sarà dato che l’ala-pivot statunitense è risultata positiva alla marijuana in un test antidoping.

Il giocatore interessava ed anche molto al Barcellona che contava di ingaggiarlo in tempi brevi, ma questa positività spegne del tutto le possibilità di vedere Osetkowski in blaugrana ed ora lo statunitense rischia davvero grosso. Come riportato dal media serbo attraverso il proprio profilo social, infatti, i guai sono appena iniziati per Osetkowski che rischia di essere sanzionato con una lunga squalifica da parte dell’IFAB e si attende ora solo il suo verdetto.

Niente Barcellona per Osetkowski: positivo alla marijuana e squalifica in arrivo

Il futuro di Dybal Osetkowski non sarà al Barcellona e, molto probabilmente, non lo sarà in nessun’altra squadra di basket per il momento. Il 27enne è risultato positivo alla marijuana in un test antidoping secondo quanto riportato dal media serbo Telesport e l’IFAB è pronta a comminargli una lunghissima squalifica.

Il Barcellona era molto interessato a Osetkowski e pur di strapparlo all’Unicaja Malaga, la sua attuale squadra, era intenzionato a pagare gli 800 mila euro della clausola rescissoria, ma la positività ha stravolto le carte in tavola. L’IFAB sta analizzando meglio il caso e nei prossimi giorni emetterà la propria sentenza che potrebbe segnare per sempre il futuro nel basket del cestista.

Una rivelazione, quella del media serbo, che ha lasciato tutti senza parole in Spagna e non solo, considerato che Osetkowski è stato fino ad oggi uno dei massimi protagonisti della Liga Endesa, dove vi milita da circa 2 anni. Nell’ultima stagione, il californiano è stato fondamentale per permettere all’Unicaja di vincere la regular season (salvo poi cadere con l’UCAM Murcia ai play-off ndr.) ed è stato ad un passo dall’essere nominato MVP della stagione, venendo superato all’ultimo da Facundo Campazzo.

Proprio quest’ultima stagione aveva catturato l’interesse del Barcellona che, però, dovrà ora virare su altri obiettivi per rinforzare la propria squadra. Osetkowski, invece, spera di uscirne pulito da questa vicenda e, qualora venisse squalificato dall’IFAB, non è da escludere che possa decidere di fare ricorso.