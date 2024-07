Senza pietà per Schumacher: piano criminale e 15 milioni

Dalla Germania arriva una notizia piuttosto inquietante riguardante la famiglia Schumacher che ha dovuto far fronte ad un piano criminale

Ormai sono più di dieci anni che il mondo non ha più notizie certe su Michael Schumacher e sulle sue condizioni di salute, in seguito al suo tragico incidente sugli sci risalente al dicembre 2013. In questo lasso di tempo i parenti della leggenda Ferrari e di tutta la Formula 1, hanno sempre protetto la privacy sulle sue condizioni al fine di vivere con meno stress questo periodo difficile per tutti.

Tuttavia, secondo quanto raccolto da fonti tedesche, nell’ultimo periodo la moglie di Michael, Corinna Schumacher, ha dovuto fra fronte ad un tentativo di estorsione. Tutto fa parte di un piano criminale che teneva in scacco la famiglia dell’ex pilota di Ferrari e Benetton e che mirava a creare un giro milionario di denaro. Una storia raccapricciante che mette in evidenza tutta la crudeltà degli ideatori in questo periodo difficile della vita per gli Schumacher.

L’assurdo ricatto verso la famiglia Schumacher: rubati video e foto di Michael, chiesti in cambio 15 milioni di euro

Secondo quanto raccolto dal quotidiano tedesco ‘Bild’, Corinna Betsch – la moglie di Michael Schumacher – ha dovuto far fronte ad un assurdo tentativo di estorsione. Le autorità in Germania hanno infatti arrestato un 52enne che ha lavorato per cinque anni come addetto alla sicurezza a casa di Schumi.

L’uomo era infatti il principale autore (ma potrebbero essere coinvolte anche altre persone) di una richiesta di denaro di circa 15 milioni di euro nei confronti di Corinna Schumacher. La richiesta è stata fatta dopo che il malvivente era entrato in possesso di oltre 1500 tra foto, video e materiale sensibile legato alle condizioni di salute del sette volte campione del Mondo in Formula 1.

Per fortuna le forze dell’ordine sono riuscite a fermare questo uomo che ricattava la moglie di Michael Schumacher con del materiale del tutto privato tra cui anche addirittura le cartelle cliniche e l’elenco dei medicinali che l’ex pilota assume. Per Corinna e i restanti famigliari, l’idea che questo ricattatore e i suoi eventuali complici potessero diffondere sul web queste informazioni sensibili deve essere stato terribile.

Per fortuna però adesso tutto sembra essersi risolto e anche il materiale privato pare che sia stato riconsegnato alla famiglia Schumacher. Una storia che lascia però molta delusione tra i tifosi dell’ex pilota Ferrari che scoprono un accanimento eccessivo verso chi sta soffrendo già da molto tempo.