Argentina, ecco Lautaro Martinez: trascinatore anche con l’Albiceleste

Sempre Lautaro Martinez: nella finale di Copa America, è proprio l’attaccante dell’Inter a decidere la sfida tra Argentina e Colombia. Entrato nei tempi supplementari, a Lautaro è bastato un pallone invitante per siglare la sua quinta rete del torneo e consacrarsi trascinatore dell’Albiceleste in questa competizione.

Spesso e volentieri al centravanti nerazzurro era stata imputata il poco apporto decisivo soprattutto con la maglia della propria Nazionale: questo torneo ha annullato tutte le critiche che ci sono state e quelle che potrebbero ancora nascere, perché un Lautaro così decisivo con la maglia dell’Argentina non si era mai visto, ma mai come in queste gare ha dimostrato di poter fare la differenza non solo in Italia, bensì anche con la maglia dell’Albiceleste. Un nuovo picco di maturità raggiunto poco prima dell’inizio del campionato, un campionato in cui Lautaro vorrà consacrarsi ancora una volta come uno dei migliori centravanti d’Europa.