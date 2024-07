Esclusiva: Tutino-Samp, l’esito dell’incontro

Secondo quanto riportato dal nostro Alfredo Pedullà, la Sampdoria punta Gennaro Tutino, al momento però la società ligure non può tesserare il giocatore. Ecco la news: “La Sampdoria vuole Gennaro Tutino, assolutamente ricambiato dall’attaccante del Cosenza. Ieri vi avevamo parlato di un incontro tra i club, l’esito ha portato a un rinvio. Il Cosenza evidentemente vuole realizzare qualcosa in più dei 2,5 milioni circa investiti per riscattarlo dal Parma. La Samp al momento non può finanziare l’operazione, le parti resteranno aggiornate. Tutino ha altre proposte (Venezia in testa), ma vuole la Samp e bisogna avere ancora un po’ di pazienza“.