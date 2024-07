Inghilterra, altra delusione: troppi singoli, poco collettivo

Gareth Southgate fa due su due: non si tratta però di un record felice, bensì di un trend negativo, il primo nella storia. Il commissario tecnico dell’Inghilterra è infatti l’unico ad aver perso due finali consecutive degli Europei. Un dato che fa riflettere su una doppia strada: l’Inghilterra in questi ultimi anni ha sfornato talenti impressionanti che nei rispettivi club sanno come poter fare la differenza. In Nazionale il discorso cambia, e anche un top player come Jude Bellingham ha fatto parecchia fatica.

Forse questa è stata la vera differenza di ieri sera: la Spagna ha giocato in maniera compatta, unita, come una squadra abituata a giocare insieme. L’Inghilterra ha sicuramente ben figurato rispetto alle prime uscite della competizione, ma spesso è sembrata slegata nel gioco e nelle idee. La differenza è stata propria questa, e gare del genere si vincono se ogni calciatore è sulla stessa linea d’onda.