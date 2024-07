Milan, aspettando Morata si pensa alla fascia destra

Aspettando Morata, focus sulla catena di destra. Il preferito resta Emerson Royal, ma le visioni differenti di Tottenham e Milan sul prezzo del cartellino portano ad altre valutazioni. Diversi i nomi sul taccuino della dirigenza rossonera, su tutti spiccano Wan Bissaka del Manchester United e Issa Kaboré del City.

Milan, i nomi per la fascia destra

Partiamo dall’inglese: la sua permanenza tra i Red Devils è da tempo in bilico: più volte si è parlato di un suo possibile addio e, qualora dovesse arrivare un nuovo profilo in quel reparto, il 26enne potrebbe partire. Kaboré, tre anni più giovane di Wan Bissaka, ha sempre giocato in prestito tra Inghilterra, Belgio e Francia, e le sue possibilità di rimanere al City sembrano attualmente molto scarse. I suoi agenti hanno segnalato il nome ai rossoneri, che l’hanno inserito tra i preferiti. Poi, c’è da fare chiarezza sul rinnovo di Davide Calabria, per cui non si è ancora riusciti a trovare un accordo. Il contratto scade il 30 giugno 2025, il capitano è particolarmente legato ai colori rossoneri, ma la differenza tra domanda e offerta sembra momentaneamente persistere. Capire come muoversi, farlo nel minor tempo possibile, per mettere a disposizione di Fonseca un nuovo attaccante e un nuovo terzino.

Andrea Belbusti.