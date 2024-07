Ritiro Verstappen, annuncio che scuote il mondo della F1

Clamoroso colpo di scena, tifosi spiazzati dall’annuncio: Max Verstappen, la clamorosa rivelazione sul ritiro del campione del mondo

Sono ormai anni che Max Verstappen monopolizza l’attenzione in Formula 1. L’olandese, tre volte campione del mondo, si avvia verso il suo quarto titolo. Ma intanto nelle scorse ore una fonte autorevole ha addirittura parlato di ritiro per il pilota della Red Bull. Ecco cosa succede.

Ad inizio 2024 il mondo della Formula 1 – Red Bull in particolare – è stato scosso dal caso Horner che ha creato non pochi malumori nella Scuderia austriaca. In primis sbandierati a destra e manca dal papà di Max, Jos Verstappen, che non ha risparmiato pesanti critiche sulla direzione intrapresa dal Team Principal della scuderia. Dopo settimane di calma apparente che hanno visto il figlio vincere quasi sempre allungando in classifica sugli avversari, ecco che l’ex pilota è tornato alla carica per punzecchiare Horner a distanza. Un rapporto apparentemente logo e irrecuperabile: da qui le costanti voci sul possibile passaggio in Mercedes.

Toto Wolff ci credeva e ci crede ancora oggi anche se non sarà facile. Ma la Scuderia di Brackley ha in questo momento in mano una vettura veloce che potrebbe far gola al competitivo Verstappen. Il Team Principal della Mercedes non perde occasione per ribadire come il futuro in Red Bull di Max sia tutto fuorché scontato, anche in vista del 2025. Punzecchiature, provocazioni, semplice tattica comunicativa.

“Tra due anni non so se correrà”: Verstappen si ritira?

Intanto però nelle scorse ore, proprio riguardo al cambiamento che sembra interessare il futuro di Max Verstappen, è stata lanciata una vera e propria ‘bomba’. Max potrebbe ritirarsi molto presto e a rivelarlo è una fonte vicinissima al pilota olandese. Si tratta di Helmut Marko che, quando apre bocca, non è mai banale.

E così nelle scorse ore il consigliere strategico della Red Bull si è ritrovato a destreggiarsi tra le voci sul possibile addio di Verstappen alla Red Bull. La risposta di Marko ha gelato tutti: ha annunciato la concreta possibilità che il tre volte campione del mondo possa molto presto ritirarsi. Ai microfoni di ‘GrandPrix247’ Marko ha lanciato una vera e propria bomba: Verstappen potrebbe appendere il casco al chiodo. “Non cerco il nuovo Max, lui è unico e sarà difficile per chiunque essere il suo compagno di squadra. Lawson e Lindblad tra due o tre anni, forse, saranno pronti per la Red Bull. Ma non sono certo che Max correrà in quel momento“.

L’esperto consigliere ha a questo punto spiegato le sue parole, riferendo come la parola ritiro non sia poi così lontana nei piani di Verstappen. “Se Max sentisse che la F1 non gli piace più e non la vuole più, allora verrà da noi e ci dirà ‘Grazie, ho finito'”. Il tutto ribadendo che secondo lui rimarrà nel mondo delle corse, in quanto tra i suoi sogni c’è quello di andare a Le Mans con Jos.