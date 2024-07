Ritiro Verstappen, spunta la data: l’annuncio lascia di sasso

Spunta la possibile data del ritiro di Max Verstappen: l’annuncio sul futuro del campione lascia tutti di sasso

Max Verstappen è l’assoluto dominatore della F1 in questi anni con la vittoria degli ultimi tre mondiali e il quarto, con tutta probabilità, in arrivo. Se ne sta giovando la Red Bull che vince insieme al suo pilota principale, diventando un riferimento per le altre scuderia. Di fatto, siamo nel pieno della “Max era”, come in passato aveva già fatto Vettel proprio con la scuderia anglo-austriaca.

Il team di Milton Keynes è già proiettato verso il futuro, guardando con fiducia ai vari giovani che un giorno potranno sostituire Verstappen come volto principale della Red Bull. Si pensa al domani per non farsi trovare impreparati anche perché il futuro dell’olandese è alquanto incerto.

Nonostante un contratto pluriennale fino al 2028, l’attuale numero uno al mondo potrebbe decidere di lasciare la F1 o la sola Red Bull. E’ questo ciò che è emerso dalle dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore da chi lo conosce – forse – meglio di tutti e lo ha accompagnato fino al vertice della F1.

Verstappen si ritira? Arriva l’annuncio che i tifosi non volevano

Ad aprire al clamoroso addio di Verstappen è stato direttamente Helmut Marko. “Di sicuro non stiamo cercando un nuovo Max anche perché Max è unico” è l’incipit dell’intervista rilasciata dal consulente della Red Bull a GrandPrix247.

Marko poi continua: “Sarà difficile per chiunque essere suo compagno di squadra. Stiamo cercando nuovi giovani che possano fare al caso nostro per i prossimi anni, questo sì, ma da qui a parlare di nuovo Verstappen ce ne passa. Anche perché il rischio è che i ragazzi si brucino, sentendosi già arrivati”.

Appurato, insomma, che la Red Bull è sempre sul pezzo alla ricerca di nuovi talenti, c’è spazio anche per il possibile addio di Verstappen. “Entro due o tre anni potremmo avere Lawson o Lindblad pronti per la Red Bull. Non sono sicuro che Max correrà ancora in quel momento. Magari sente che il suo tempo in F1 sarà finito e verrà da noi a comunicarcelo. O magari vorrà cambiare team”.

Insomma la previsione di Marko è alquanto pessimistica su Verstappen: entro due o tre anni, l’olandese ha buone possibilità di lasciare la Red Bull o addirittura l’intero mondo della F1. Previsione personale o Marko sa qualcosa di più? Resteremo con questo dubbio.