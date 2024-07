Spagna, un talento costruito in casa: il nuovo ciclo è partito

La Spagna vince con merito Euro 2024 dopo aver battuto 2-1 in finale l’Inghilterra: uno splendido capolavoro da parte di Luis De la Fuente, commissario tecnico che ha scalato le gerarchie tramite un processo nato diversi anni fa e che ora meritatamente raccoglie i frutti del suo duro lavoro e di quello della Federazione, brava a valorizzare talenti in casa e ad accompagnarli in un percorso di crescita che ora può soltanto essere in ascesa.

Lamine Yamal e Nico Williams sono soltanto due dei calciatori che nei prossimi anni domineranno la scena mondiale, perché dopo l’ultimo ciclo vincente la Spagna ha saputo aspettare, far crescere i propri ragazzi in tranquillità senza ricorrere a particolari strade secondarie che soprattutto nel calcio attuale non danno mai i frutti sperati. Altre Nazionali dovrebbero prenderla come esempio, perché in Germania c’è stato soltanto un punto di partenza di un Paese che, negli anni che verranno, potrebbe dominare la scena europea.