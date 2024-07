Tifosi spiazzati da Leclerc: è stato beccato

Il pilota della Ferrari beccato in un momento particolare: Charles Leclerc di nuovo al centro dell’attenzione. Ecco cos’è successo

Vincere a Monaco, a casa sua, dopo anni conditi da una pesantissima sfortuna è stato un momento memorabile nella carriera di Charles Leclerc. Tutto faceva presagire che il pilota della Ferrari potesse insidiare Verstappen nella lotta al Mondiale ma, alla fine, non è stato così.

Il pacchetto di aggiornamenti presentato in Spagna ha finito per complicare le cose al Cavallino Rampante, con un Leclerc finito in una spirale negativa di eventi. Errori in pista, qualifiche disastrose ed una SF-24 non più all’altezza della situazione. Adesso il dramma Ferrari ha però una scadenza ed in vista della sosta estiva da Maranello sperano di poter tornare a veder sfrecciare il talento monegasco tra le prime posizioni in griglia.

Recentemente a Silverstone a trionfare è stato quello che sarà il prossimo compagno di scuderia di Leclerc. Lewis Hamilton, promesso sposo della Ferrari, che dal 2025 sostituirà Sainz al fianco del #16 della ‘Rossa’. Per Charles solo un amaro 14esimo posto. Ancor prima 11esimo in Austria, con Sainz che ha invece chiuso sul gradino più basso del podio.

Leclerc stupisce i tifosi: ecco dove è stato visto

In Ungheria e Belgio prima della sosta, è già noto che i due piloti della Ferrari testeranno la vettura ‘vecchia’ e quella più recente, con il disastroso pacchetto di aggiornamenti. Ma intanto non c’è solo la pista a tenere occupata la mente del pilota monegasco che nelle scorse ore è stato letteralmente ‘beccato’ dai suoi tifosi in un momento assolutamente particolare.

In attesa di scendere nuovamente in pista in Ungheria, Leclerc si è goduto delle ore di totale relax insieme alla sua fidanzata Alexandra Saint Mleux. Un momento memorabile per i due che sono stati paparazzati in uno degli eventi più attesi degli ultimi tempi. Charles protagonista al concerto di Taylor Swift nelle scorse ore, di scena a San Siro. Il primo dei due concerti dell’artista statunitense: il pilota della Ferrari, a poche ore dall’apertura del weekend che porterà al GP dell’Hungaroring, si è goduto lo show organizzato per il tanto atteso ‘The Eras Tour’.

charles leclerc on the eras tour: a thread; pic.twitter.com/KMYofqk80r — best of charles leclerc (@leclercphotos) July 13, 2024

Entrambe le date sono finite sold out già da diverso tempo. Maglia bianca, camicia azzurra ed un’aria rilassata che in pista non si vede da tempo. Sui social i suoi fan si sono scatenati ma intanto Charles sta ricaricando le batterie per tornare più forte – e si spera veloce – che mai anche in pista. E non è detto che la musica di Taylor Swift non possa effettivamente portargli fortuna.