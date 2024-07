Bomba in Formula 1: Verstappen ha deciso

Max Verstappen potrebbe prendere una decisione che sorprenderà tutti gli appassionati del mondo dei motori. È davvero incredibile. Ecco cosa sta succedendo al pilota della Red Bull

Verstappen è primo in classifica anche quest’anno, ma la sua Red Bull sembra non essere più dominante come negli ultimi anni. Questa stagione, infatti, Max non riuscirà a ripetere le statistiche dell’ultima, nel corso della quale ha stracciato tutti gli avversari. Il 2024 sta regalando agli appassionati di Formula 1 una competizione molto più equilibrata, con la Ferrari che sembrava poter insidiare il pilota olandese nelle prime gare prima del crollo post Montecarlo.

Le cose sono andate molto diversamente nelle ultime gare, quando McLaren e Mercedes hanno colmato il gap con la Red Bull, riuscendo a batterla ripetutamente. La doppia vittoria Mercedes con Russell ed Hamilton dimostra quanto sia stato efficace l’intervento di James Allison al progetto del team tedesco, ma anche McLaren resta competitia. Per questo motivo, Max Verstappen non è più così sicuro di restare in Red Bull nel prossimo futuro.

Max Verstappen, futuro in Mercedes per lui?

Sembra proprio che Max Verstappen e Red Bull possano prendere strade diverse a partire dall’anno prossimo. Il pilota olandese ha ricevuto una grossa avance da parte della Mercedes. Anche Toto Wolff ha ammesso di aver messo gli occhi su Max, negli ultimi mesi infastidito da diverse vicende interne al team austriaco particolarmente spiacevoli. Tutto è iniziato con i problemi tra Horner e una dipendente della Red Bull. Questo episodio ha creato tensioni tra Jos Verstappen e il boss della scuderia.

Come se non bastasse, dalla prossima stagione non ci sarà più Adrian Newey, il mago che ha permesso a Max di guidare una vettura perfetta negli ultimi anni. Come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Verstappen potrebbe dunque accettare il corteggiamento di Toto Wolff e firmare per Mercedes già nel 2025, anno in cui dovrebbe trovare nel team tedesco proprio Newey. Secondo alcune indiscrezioni delle ultime ore, infatti, l’ingegnere britannico avrebbe rifiutato le proposte di Ferrari e Aston Martin per accettare quella della Mercedes.

Qualora Max Verstappen andasse nella scuderia di Brackley, sostituirebbe Lewis Hamilton. Il pilota inglese passerà alla Ferrari l’anno prossimo e lascerà un vuoto che soltanto un campione come l’olandese riuscirebbe a colmare. Il mercato della Formula 1 è entrato nel vivo, nelle prossime settimane conosceremo il futuro di Verstappen, attualmente sotto contratto con la Red Bull per diversi anni. Ma nello sport può cambiare tutto in un attimo e Horner lo sa bene, ecco perché teme di perdere il suo gioiello.