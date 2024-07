Incredibile ritorno in MotoGP: è fatta, l’hanno sostituito

Incredibile sorpresa in MotoGP. La decisione comunicata nelle scorse ore cambia tutto in una fase decisiva della stagione.

In un’annata già segnata da incertezze e cambi di programma, arriva un annuncio davvero importante per la MotoGP, ora in pausa prima del ritorno in pista previsto ad inizio agosto a Silverstone, in Gran Bretagna.

il Gran Premio del Kazakistan è stato definitivamente cancellato ed è già stato individuato il tracciato che lo rimpiazzerà nel calendario. Il comunicato ufficiale diffuso da FIM, IRTA e Dorna Sports spiega che il GP del Kazakistan – già rimosso lo scorso anno, rinviato una prima volta in questa stagione e poi ulteriormente posticipato per coprire la cancellazione del GP d’India – è stato definitivamente escluso dalla programmazione del Mondiale a causa di “problemi operativi e logistici derivanti dalle precedenti inondazioni che hanno colpito la regione e hanno reso impossibile lo svolgimento dell’evento nel 2024”.

Stavolta però la Dorna ha optato e una sostituzione. Al posto dell’evento inizialmente previsto in Kazakhstan ci sarà su una gara bis a Misano Adriatico. La decisione di Dorna Sports di raddoppiare le corse nel celebre circuito italiano rappresenta un cambiamento significativo e, al contempo, una grande opportunità per i tifosi italiani.

MotoGP, due gare a Misano: sostituito il GP del Kazakhstan

“La MotoGP è entusiasta di organizzare un secondo evento presso l’iconica sede adriatica – si legge nel comunicato ufficiale – offrendo all’appassionato pubblico italiano un’ulteriore opportunità di vedere in azione lo sport più emozionante del mondo”. Questo annuncio è un chiaro segno di riconoscimento della passione e dell’entusiasmo che gli italiani mostrano per il motociclismo, confermati dalla straordinaria affluenza registrata durante il GP d’Italia dello scorso giugno.

Con i biglietti per il GP di San Marino già in vendita, la doppia gara rappresenta non solo un’ottima occasione per i fan di assistere a un ulteriore spettacolo, ma anche una mossa strategica di Dorna che vuole mantenere intatta la durata prevista del Mondiale, senza togliere una gara dal calendario. Già fissate le date del doppio evento. Il primo Gran Premio (quello già previsto in calendario) a Misano Adriatico è previsto nel weekend dell’8 settembre. Il bis si disputerà due settimane dopo dal 20 al 22 settembre, ovviamente con il consueto format con gara sprint al sabato. Dopo la doppietta in Romagna, la MotoGP si sposterà in Asia per i GP di Indonesia, Giappone, Thailandia, Malesia cui si aggiunge quello in Australia. La conclusione, il prossimo 17 novembre, a Valencia.