La festa è finita, sentenza in arrivo: dodici punti di penalizzazione

Fine della festa per il club a cui potrebbero essere comminati dodici punti di penalizzazione: sentenza in arrivo, tifosi sotto shock

Ad un mese dall’inizio del campionato arrivano brutte notizie per il club che rischia una pesante penalizzazione di dodici punti in classifica che potrebbe rendere la stagione un incubo.

Nella passata annata, la classifica di Premier League è cambiata più volte a causa delle sanzioni inflitte dalla lega inglese nei confronti di Everton prima e di Nottingham Forest poi. I primi furono penalizzati di 10 punti (poi ridotti a 8 dopo i ricorsi), mentre i secondi furono penalizzati con 4 punti e la corsa per la salvezza risultò del tutto stravolta.

Le cose potrebbero ripetersi nel corso del prossimo campionato dove pure ci potrebbe essere un club in procinto di subire una penalizzazione molto pesante che renderebbe la salvezza molto complicata, vale a dire il Leicester. Promosse in Premier League dopo la splendida Championship dello scorso anno, le Foxes non possono più festeggiare senza pensieri il ritorno in massima serie visto che la lega sarebbe pronta a punirle con 12 punti di penalizzazione per violazione del Fair Play Finanziario

Il Leicester trema: penalizzazione di dodici punti in arrivo

L’emozione e la gioia per il ritorno in Premier League potrebbero presto lasciar spazio alla paura e allo sconforto in casa Leicester.Le Foxes, infatti, sono finite sotto la lente della lega inglese per il mancato rispetto delle regole del Fair Play Finanziario ed ora rischiano una pesante penalizzazione di 12 punti secondo quanto affermato dall’ex dirigente dell’Everton Keith Wyness.

Intervenuto nel corso del podcast del noto sito Football Insider, l’ex dirigente dei Toffees si è detto sicuro sul fatto che al Leicester sarà comminata una pesante penalizzazione, preoccupando non poco i tifosi: “Sarà qualcosa di grosso. Stiamo parlando di una penalizzazione minima di 12 punti per il Leicester. Questa è la mia previsione e potenzialmente potrebbe essere anche di più” ha sottolineato, facendo capire ci potrebbe essere una penalizzazione addirittura superiore ai 12 punti.

Parole che hanno lanciato nel panico i tifosi del Leicester che fino a pochi giorni fa stavano ancora festeggiando il ritorno in Premier League che, adesso, rischia di trasformarsi in un vero e proprio incubo. Una penalizzazione simile ad inizio campionato complicherebbe non poco i piani salvezza della squadra ora affidata a Steve Cooper dopo l’addio di Enzo Maresca e c’è il timore che tale salvezza possa essere una vera chimera..

La Premier League sta continuando ad indagare su vari club ed il Leicester non è l’unica squadra che potrebbe essere penalizzata a stagione in corso. Va ricordato che anche il Manchester City è sotto indagine per la violazione di ben 109 regole, ma al momento per i Citizens non sono previste sanzioni o penalizzazioni.