Lautaro, con l’Argentina il preludio di un’altra stagione da top

Lautaro Martinez non si ferma mai, davvero. Dopo aver vinto da assoluto protagonista il titolo di campione d’Italia con l’Inter, ora ha trionfato nella Copa America con l’Argentina. Capocannoniere in campionato con 24 reti, Capocannoniere della Copa con cinque reti, una stagione da sogno che sa di collante tra il passato e il futuro. E per un presente che brilla di luce propria, forse nemmeno lui avrebbe immaginato un livello così pregiato.

Adesso tre settimane di relax meritatissime prima di ricominciare alla corte di Simone Inzaghi. Per un’altra stagione da vivere tutta d’un fiato, dopo aver giurato ancora amore all’Inter.