Milan, Morata si avvicina: ecco perché potrebbe essere l’attaccante ideale

Alvaro Morata si avvicina sempre di più al Milan: l’attaccante spagnolo, reduce dal brillante Europeo con la vittoria finale, dirà addio all’Atletico Madrid dopo una travagliata storia d’amore. Nelle ultime settimane la formazione rossonera ha cercato con insistenza un nuovo centravanti dopo l’addio di Olivier Giroud, Morata potrebbe essere il rimpiazzo ideale per esperienza, perché conosce già il calcio italiano e per l’apporto che dà in fase offensiva.

Le sue prestazioni a Euro 2024 hanno infatti dimostrato come il calciatore, anche se non segna, è determinante. Fase di possesso o fase di non possesso poco importa, Morata è un ottimo rifinitore e nel nuovo modulo di Fonseca potrebbe adattarsi alla perfezione e potrebbe coesistere soprattutto con Rafa Leao, che nella stagione che verrà ha bisogno di alzare il suo livello, e farla con una spalla d’esperienza come Morata potrebbe essere ancora più semplice.