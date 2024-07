Napoli, Osimhen in bilico: quanto gli converrebbe la partenza?

Il futuro di Victor Osimhen resta avvolto nel mistero: Antonio Conte ha parlato molto chiaro a riguardo, confermando come ci sia un preciso accordo tra le parti. Per ora, però, oltre le sirene arabe poco si muove, con l’attaccante che starebbe aspettando il PSG. Aurelio De Laurentiis vuole una determinata cifra per dargli il via libera, molto dipenderà dalle eventuali cessioni che decideranno di fare quei club che poi potrebbero andare all’assalto.

Anche Osimhen, nell’ultimo anno, ha vissuto periodi altalenanti. Ma la partenza gli conviene? Conte è famoso proprio perché grande rigeneratore di calciatori in calo, e Osimhen potrebbe beneficiare parecchio della presenza del salentino. Molto dipenderà dalle sirene estere, ma è chiaro che una sua permanenza a Napoli potrebbe donargli una nuova vita.