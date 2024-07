Wimbledon, il siparietto tra Alcaraz e Djokovic che non si è visto in tv

Davvero curioso quanto accaduto prima della finale di Wimbledon tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic, vinta nettamente dallo spagnolo

Il torneo di Wimbledon si è concluso domenica scorsa con la vittoria di Carlos Alcaraz. Il ventunenne ha bissato il successo dello scorso anno, battendo ancora una volta in finale Novak Djokovic, questa volta con un risultato netto in tre soli set.

Nonostante la giovane età, il fenomeno iberico sta riscrivendo la storia di questo sport, record su record e grazie alla vittoria di Wimbledon è diventato il sesto tennista nella storia a vincere Roland Garros e Wimbledon nello stesso anno. Poche settimane che lo hanno issato tra i più grandi di sempre. Carlos resta umile, ma 4 Slam a soli 21 anni non sono roba da poco, anzi sono numeri davvero clamorosi.

Per quel che riguarda la finale è stata una sfida senza storia. Djokovic è arrivato a disputare il torneo pochi giorni dopo un’operazione al menisco e non era nelle migliori condizioni, per questo già raggiungere l’epilogo resta un grandissimo risultato. Prima del match è inoltre emerso un curioso retroscena ovvero un simpatico siparietto tra Alcaraz e Djokovic. A svelarlo sono stati gli account social del torneo di Wimbledon.

Wimbledon, retroscena prima della finale

Prima dell’ingresso in campo Alcaraz e Djokovic hanno dovuto .. scegliere. Quest’ultimo ha vinto Wimbledon 7 volte ma era Alcaraz il campione in carica e quindi nessuno dei due sapeva chi doveva essere il primo a entrare sul Centrale.

A un certo punto Alcaraz in maniera molto simpatica dice a Djokovic: “Non conosco bene le regole, ma entra prima tu in campo“. Una curiosità che ha fatto sorridere i fan e ha mostrato tutta l’umiltà del tennista spagnolo, poi vincitore nettamente a fine partita.

Per questa sfida erano presenti diversi illustri ospiti, attori, sportivi e anche la principessa Kate, di nuovo in un evento pubblico dopo diverso tempo. La consorte del principe Wlliam (presente a Berlino per la finale di Euro 2024 tra Spagna e Inghilterra), alle prese con una dura lotta contro il cancro, ha assistito all’evento insieme a sua figlia Charlotte e alla sorella Pippa.

“I don’t know what the rules are” 😂 A fun moment between Carlos Alcaraz and Novak Djokovic before they arrive on Centre Court#Wimbledon pic.twitter.com/POitHm4Xd0 — Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2024

Dopo la finale, Alcaraz ha partecipato al tradizionale ballo di fine torneo in cui ha danzato con la vincitrice del torneo femminile, Barbora Krejicikova.