Daniele Scardina come sta oggi? La FOTO che tutti i fan aspettavano

Le ultime notizie sulle condizioni di Daniele Scardina, il pugile italiano che ha subito un serio malore nell’inverno del 2023. Spunta la foto

Il pugilato è uno sport molto seguito in Italia, anche per via di una storica tradizione sul ring che ha portato in passato moltissimi titoli e medaglie. Uno dei pugili più interessanti, nel panorama nostrano, degli ultimi anni è stato sicuramente Daniele Scardina, il boxeur di Rozzano considerato un grande talento.

King Toretto, così come è stato soprannominato da tempo quando sale sul ring, ha però dovuto frenare con la propria carriera. Tutta colpa di un incidente capitatogli improvvisamente, durante una sessione di allenamento a Buccinasco nel febbraio 2023. Il pugile italiano ha incassato la lesione di due vene a causa di un movimento brusco del collo.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Humanitas di Rozzano, Scardina è stato sottoposto a un delicatissimo intervento al cervello, finendo addirittura in coma per diverse settimane. Circa due mesi dopo l’incidente, fortunatamente il pugile lombardo è uscito dalla terapia intensiva, cominciando da quel momento una sfida personale molto delicata.

Scardina a San Siro: la foto mostra i miglioramenti del pugile

Dopo un intervento delicatissimo al cervello e soprattutto dopo alcune settimane di coma, non è facile per Daniele Scardina poter tornare quello di un tempo. A maggio 2023 ha lasciato l’ospedale di Rozzano, trasferendosi però a Lecco per incominciare le terapie riabilitative presso una struttura ad hoc.

Ma come sta oggi Scardina, a quasi un anno e mezzo dal malore che lo ha costretto al ricovero? Sicuramente meglio, visto che pian piano ha riacquistato facoltà motorie e verbali. In una recente intervista si è detto fortunato per essersela cavata, ma volenteroso di tornare a muoversi come prima. Infatti il pugile ha ancora molte difficoltà nel camminare, ci vorrà tempo e sacrificio per tornare come nuovo.

La buona notizia è che King Toretto sta tornando a farsi vedere, a mostrarsi in pubblico senza remore. Lo ha dimostrato nel weekend scorso, quando è stato immortalato sui social allo stadio di San Siro, tra i presenti sugli spalti al mega concerto dell’artista statunitense Taylor Swift. Amante della musica e del pop, Scardina non ha voluto mancare l’appuntamento, mostrandosi in buona forma e con il suo classico stile.

Un sospiro di sollievo per i fan, che speravano di rivederlo sorridere.