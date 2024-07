Hamilton commuove i tifosi Ferrari: promessa speciale

Lewis Hamilton non si trattiene e dice quello che tutti i tifosi della Ferrari volevano sentire: la promessa del sette volte campione

Come noto da inizio febbraio, Lewis Hamilton sarà il prossimo pilota della Ferrari. Il sette volte campione del mondo terminerà la stagione corrente tra le fila della Mercedes per poi trasferirsi a Maranello per l’ultima grande sfida della sua gloriosa carriera. Un connubio realizzatosi dopo anni di rumors e indiscrezioni, corteggiamenti e ammiccamenti a stento trattenuti. Trattenuti per via di una rivalità che presto sarà solo un lontano ricordo…

L’arrivo di Hamilton alla Ferrari ha suscitato grande fermento all’interno del paddock di Formula 1 e profondi dibattiti tra appassionati ed addetti ai lavori. Soprattutto, ovviamente, tra i supporters del Cavallino Rampante, i quali si sono divisi in due opposte fazioni.

Da un lato c’è che ritiene il britannico l’uomo giusto per riportare la Rossa sul tetto del mondo dopo un digiuno di titoli che dura ormai da oltre quindici anni; dall’altro c’è chi avrebbe ben volentieri confermato Sainz anziché puntare su un pilota che, per quanto ancora veloce, approderà in Italia da 40enne.

Hamilton, che promessa ai tifosi della Ferrari

Quale delle due fazioni di ferraristi ci avrà visto più lungo soltanto il tempo – anzi la pista – potrà dirlo. Intanto, però, quel che è certo è che Lewis ha una grande voglia di riportare la Ferrari ai fasti di un tempo. Lo testimoniano ulteriormente le dichiarazioni rilasciate recentemente ai microfoni di Sky Sport UK.

“Sarà una cosa nuova ovviamente. Sarà stimolante, per me significherà una nuova esperienza, un territorio nuovo. Amo le sfide e questa lo sarà. In Ferrari sarà tutto diverso“, ha affermato il fuoriclasse di Stevenage con tono sognante intervistato da Martin Brundle.

“I due team in cui ho guidato nella mia carriera sono inglesi, ora invece mi dovrò immergere in una nuova cultura, completamente diversa. Gli inglesi sono molto calmi e tranquilli, gli italiani sono più emotivi. Non so cosa aspettarmi, so solo che sarà diverso”, ha aggiunto. Spazio nel finale anche per il preannunciato giuramento che tanto ha emozionato i ferraristi: “Ho già corso in Italia, vi prometto che sarà unico e speciale“.

Insomma, Lewis arriverà alla Ferrari carico e determinato. Staremo a vedere se le sue prestazioni saranno altrettanto brillanti quanto le sue parole. Per saperne di più, appuntamento al 2025!