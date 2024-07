Hamilton e Alonso insieme: esplode la bomba in Formula 1

La dichiarazione su Hamilton e Alonso che emoziona tutti gli appassionati di Formula 1: attenzione ai possibili sviluppi

Nel panorama infuocato delle compravendite in Formula 1, un nome svetta su tutti: Adrian Newey. Il leggendario ingegnere e progettista, artefice dei successi del team Red Bull, ha la sua intenzione di approdare in una nuova Scuderia dopo l’addio al team anglo-austriaco. Con Ferrari e Aston Martin come le principali contendenti per assicurarsi i suoi servigi, la notizia ha scatenato un vero e proprio terremoto.

Recentemente, Jeremy Clarkson ha dichiarato che Newey stava cercando una residenza nell’Oxfordshire, indicando che l’Aston Martin potrebbe essere la squadra più vicina a ingaggiare l’ingegnere inglese. Questa indiscrezione ha trovato nuova linfa dalle stesse parole di Newey che ha alimentato ulteriormente l’attesa.

Quando è stato apertamente interrogato su quali piloti avrebbe voluto affiancare nella sua carriera, Newey ha menzionato due nomi che hanno fatto la storia della Formula 1: Lewis Hamilton e Fernando Alonso. “Ci sono diversi piloti come Lewis Hamilton e Fernando Alonso, con i quali mi sarebbe piaciuto lavorare, ma finora non c’è mai stato né il posto né la possibilità di lavorare. Uniamo le forze” ha dichiarato Newey come riporta ‘SoyMotor’. Poche parole che hanno acceso l’immaginazione di fan e addetti ai lavori.

La menzione di Hamilton e Alonso nella stessa frase da parte di Newey ha un impatto esplosivo per diverse ragioni. Innanzitutto, si tratta di due dei piloti più iconici e talentuosi della storia recente della Formula 1. Il fatto che Newey esprima il desiderio di lavorare con entrambi suggerisce non solo il suo rispetto per le loro capacità, ma anche una possibile collaborazione futura che potrebbe rivoluzionare il panorama delle corse.

Newey, attesa per la decisione: Ferrari e Aston Martin se lo contendono

Per Ferrari, queste dichiarazioni rappresentano un segnale di avvertimento. Il team di Maranello deve fare i conti con la possibilità che Newey possa essere più incline a unirsi ad Aston Martin, un team inglese con cui ha già diversi legami, specialmente considerando l’imminente partnership con Honda. Al contrario, Maranello rappresenterebbe per Newey un ambiente completamente nuovo, con tutte le incognite che ciò comporta.

Per Aston Martin, invece, l’eventuale arrivo di Newey potrebbe consolidare la squadra come una delle forze principali del Circus. L’unione con un genio dell’aerodinamica come Newey, unita alla presenza di un pilota esperto e talentuoso come Alonso, potrebbe spingere la squadra verso nuovi vertici di competitività.

Il futuro di Newey dipende tutto da una decisione ancora in sospeso. Nonostante le speculazioni, Newey ha chiarito che la sua priorità è passare del tempo con la famiglia. “Non so cosa mi riserva il futuro. Ma quest’estate invece di viaggiare per il mondo, potrò stare con la mia famiglia” ha ammesso senza tanti giri di parole. Questo suggerisce che non ci sarà fretta nel prendere una decisione riguardo al suo prossimo passo.

Mentre Ferrari e Aston Martin si preparano alla battaglia per assicurarsi i servigi del celebre ingegnere, i fan possono solo aspettare e sperare che, prossimamente, possa realizzarsi una delle collaborazioni più intriganti nella storia recente del motorsport.