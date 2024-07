Fiorentina: Milenkovic al Nottingham, in mattinata le visite mediche di Pongracic

Il Nottingham Forest ha annunciato l’acquisto di Nikola Milenković dalla Fiorentina, che ha firmato un contratto quinquennale che durerà fino all’estate del 2029. Nazionale serbo, Milenković ha giocato 57 volte per il suo paese, compreso ogni minuto della stagione UEFA Euro 2024. Impressionante stagione con la Fiorentina, dove ha collezionato un totale di 50 presenze in tutte le competizioni con la squadra italiana che ha raggiunto la finale di UEFA Europa Conference League, perdendo contro l’Olympiacos. Il difensore lascia l’Italia dopo aver collezionato 264 presenze in un periodo di sette anni. Lo Chief Football Officer Ross Wilson ha aggiunto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Nikola al Nottingham Forest oggi. È una parte fondamentale nella pianificazione della nostra squadra quest’estate e so quanto sia stato entusiasta di unirsi al club.

Marin Pongracić nella giornata di oggi ha completato e sostenuto le visite mediche con il club gigliato in attesa dell’annuncio ufficiale da parte dei viola che hanno salutato Milenkovic. Nonostante la trattativa chiusa con il Rennes, l’ormai ex difensore del Lecce ha detto sì alla Fiorentina preferendo restare in Italia.