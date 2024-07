Juve, Thiago Motta: “Voglio una squadra orgogliosa. Vlahovic, Chiesa, Yildiz, il capitano e i nuovi acquisti…”

Conferenza stampa di presentazione da nuovo allenatore della Juventus, Thiago Motta, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni. “Prima voglio ringraziare Maurizio e Cristiano e vi ringrazio per la vostra presenza. Sono contento, felice e soddisfatto di fare l’allenatore di questo club storico come la Juventus. Ho la convinzione che oggi si possa aprire un ciclo interessante. I primi giorni sono stati bellissimi, mi sono trovato in una struttura molto bella e con gente preparata. Ringrazio i tifosi e sono contento di essere qui”.

STAGIONE – “Voglio una squadra orgogliosa e felice insieme ai nostri tifosi. Sono arrivato nel momento giusto. Sono contento di essere qui in questo nuovo ciclo. Obiettivi? Dobbiamo prepararci bene e concentrarci al massimo per fare una buona preparazione. Bisogna vincere come in tutte le grandi squadre. È una bellissima responsabilità. Non cambierei il mio posto con nessuno e voglio trasmettere tutte le motivazioni che ho dentro. Voglio competere con chiunque”.

VLAHOVIC – “La critica fa parte del nostro lavoro e va accettata. Vlahovic è un grande giocatore, ma il talento ha bisogno della squadra. Come altri giocatori sono convinto che grazie alla squadra faranno una grande stagione”.

CHIESA – “Qua dentro nella Juventus abbiamo solo giocatori forti”.

CAPITANO – “Oggi abbiamo un grande capitano che è Danilo, lo vorrei già qui, ma è giusto che sia in vacanza. Quando saremo insieme ne parleremo”.

YILDIZ – “Yildiz mi è sembrato un ragazzo fantastico, può fare qualsiasi ruolo. Con il talento che ha può solo migliorare”.

MIRETTI – “Miretti può migliorare su tutto, è un ottimo giocatore e la sua priorità a giocare a calcio”.

DOUGLAS LUIZ – “Douglas Luiz è un grande giocatore. Lo vedo sia più basso che alto che più basso a centrocampo, può fare anche il difensore”.

NEXT GEN – “I ragazzi della Next Gen daranno una grande mano. Adzic? E’ molto interessante, non guardo l’età, lo vedo bene fisicamente ma anche mentalmente. Dipenderà da lui. Abbiamo in casa un giocatore che può diventare importante”.