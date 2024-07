ESCLUSIVA SI Juventus, nuova richiesta di prestito per Miretti: arriva dalla Serie A

Nuova richiesta per un giocatore della Juventus: in casa del club torinese è arrivato un club di Serie A a bussare alla porta per Fabio Miretti. Ecco l’aggiornamento che il nostro Gianluigi Longari ha riportato su X: “Dopo il rinnovo di contratto, proseguono le richieste di prestito per Fabio Miretti . Anche il Como si è aggiunto ai club che hanno preso informazioni sul centrocampista” – le sue parole.

E’ soltanto di ieri infatti la notizia che il giocatore bianconero ha esteso il proprio contratto fino a giugno 2028. Il centrocampista ha poi detto ai canali ufficiali del club: “Ciao tifosi bianconeri, sono contentissimo per il mio rinnovo. Non vedo l’ora di vedervi allo stadio e di scendere in campo di nuovo con questa maglia. Ciao a tutti!